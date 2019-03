Barça : Ernesto Valverde énervé par Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé n’est pas sûr d’être de la partie mercredi, à l’occasion du match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions entre le Barça et l’OL. Sur une action à la 86e minute, le Français a tenté d’empêcher un ballon de sortir, faisant un effort pour atteindre le cuir qui a été à l’origine de cette petite blessure au biceps fémoral.



Et lorsqu’il a été mis au courant de la blessure du joueur formé au Stade Rennais, Ernesto Valverde s’est montré contrarié selon les informations de AS. Premièrement parce qu’il va probablement devoir revoir ses plans pour le match contre les Lyonnais, mais aussi parce qu’il estime que Dembouz n’aurait pas dû faire cet effort. « Un joueur vétéran ne ferait jamais ça, il a le temps pour apprendre », avait-il dit lors de la blessure du joueur en début de saison dernière, tout de même bien plus grave que celle-ci. L’international tricolore n’aurait donc pas appris de ses erreurs selon le coach.