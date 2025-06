Football : Vieux Niang, joueur de Girona FC de Saly, décède lors d’un match amical à Diambars

Le football salysien est en deuil. Le jeune joueur Vieux Niang, membre du club Girona FC de Saly, est décédé, lors d’un match amical disputé à Diambars.



Ce décès brutal constitue une perte immense pour son club, pour l’académie, et pour toute la communauté sportive de Saly. Le joueur, décrit comme prometteur et apprécié de ses coéquipiers, laisse derrière lui le souvenir d’un jeune talent engagé et respecté.