Barça : Josep Maria Bartomeu confirme l'arrivée de Ronald Koeman comme entraîneur

Comme il fallait s'y attendre, Ronald Koeman sera bien le prochain entraîneur du Barça. Le président du club catalan, Josep Maria Bartomeu, a confirmé avoir arrêté son choix sur le technicien néerlandais (57 ans), ce mardi, sur la chaîne du club. Koeman est d'ailleurs arrivé dans la journée à Barcelone. « Nous avons misé sur Koeman à cause de son expérience, il était dans la Dream Team, il croit en notre philosophie », a expliqué le dirigeant.Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone« En décembre, nous avons discuté avec différents entraîneurs pour voir qui pourrait venir, a poursuivi Bartomeu. À ce moment-là, nous l'avons nié parce que cela ne pouvait pas être expliqué, mais je peux le dire maintenant : Koeman nous a dit qu'il avait une responsabilité avec les Pays-Bas et ne pouvait pas les laisser sans entraîneur, mais il était le premier entraîneur que nous avons contacté. »Entre-temps, Quique Setién a été nommé, a fini la saison avant d'être limogé lundi à la suite de la débâcle en Ligue des champions face au Bayern Munich (défaite 2-8 en quarts de finale). Les Blaugranas se sont donc à nouveau tournés vers le sélectionneur des Bataves, qui a ouvert la porte cette fois. « Il nous a dit que l'Euro était très loin, nous sommes confrontés à une pandémie et nous ne savons pas ce qu'il adviendra des compétitions, a expliqué Bartomeu. Il nous a dit que ça pouvait se faire. C'est un rêve pour lui depuis longtemps. »