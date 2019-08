Barça : Messi forfait un mois supplémentaire

Ousmane Dembélé et Luis Suarez sur le flanc, les Blaugranas attendaient avec impatience le retour de Lionel Messi. Indisponible depuis le 5 août dernier, la Pulga a manqué le coup d’envoi de la Liga face à l’Athletic et le Betis.



Et malheureusement pour lui, il a rechuté. RAC1 affirme en effet que l’Argentin a souffert d’un nouveau pépin physique et qu’il n’était pas à l’entraînement ce matin. Il pourrait être absent pendant un mois. Et donc manquer également les débuts du Barça en Ligue des Champions.