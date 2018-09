Barça : Messi voit le Real plus faible sans CR7

"Son départ m'a surpris, je ne l'imaginais pas ailleurs qu'au Real et je ne pensais pas qu'il pourrait signer à la Juve. J'ai entendu parler de beaucoup d'équipes mais moins de la Juve. Cela m'a surpris mais c'est aussi une bonne équipe, a confié l’Argentin à Catalunya Radio. Sans lui, le Real sera moins bon alors que la Juve est devenue un favori en Ligue des Champions. Ils avaient déjà un très bon effectif et maintenant ils ont Ronaldo en plus."



Voilà qui devrait motiver les Madrilènes...