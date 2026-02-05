Transfert : Cheikh Sabaly signe chez les Vancouver Whitecaps au Canada

Le club canadien, Whitecaps de Vancouver a officialisé ce jeudi 5 février 2026 le recrutement de l’attaquant international sénégalais Cheikh Sabaly en provenance du FC Metz. L'annonce a été faite par le club. Le natif de Kolda, véritable pilier du FC Metz ces dernières saisons, a paraphé un contrat courant jusqu’à la fin de la saison 2028-2029, assorti d’une option pour 2029-2030.



Le directeur sportif des Whitecaps, Axel Schuster, n’a pas caché sa satisfaction au moment de présenter sa nouvelle recrue : « Cheikh est un attaquant athlétique et dynamique. Sa saison dernière, ponctuée de 19 participations décisives pour la montée de Metz en Ligue 1, parle pour lui. Son expérience avec l'équipe nationale du Sénégal apportera un impact immédiat. »



Pour Sabaly, formé à l’Académie Génération Foot, il s'agit d'un tournant de carrière : « Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre le Vancouver Whitecaps FC », a ajouté Sabaly. « Ce sera ma première expérience en Amérique du Nord, et j'ai hâte d'aider l'équipe à continuer de lutter pour des trophées en donnant le meilleur de moi-même sur le terrain », a-t-il déclaré.



Le parcours de Sabaly est celui d'une progression constante. Après huit ans sous les couleurs messines et des prêts réussis à Pau et Quevilly-Rouen, il a explosé lors de la saison 2024-2025 de Ligue 2, terminant meilleur buteur de son club avec 15 réalisations (4e au classement général de la ligue). Mais c’est sur la scène internationale que le joueur a récemment changé de dimension.



Intégré aux "Lions de la Teranga", il a marqué les esprits en juin 2025 en inscrivant un but lors de la victoire historique (3-1) du Sénégal face à l'Angleterre. Vainqueur lors de la CAN 2025 au Maroc le mois dernier, Sabaly arrive à Vancouver avec le statut de champion d’Afrique.



Né le 4 mars 1999, le natif de Kolda, rejoindra ses nouveaux coéquipiers dès la validation de son certificat de transfert international et de son visa de travail. Sa polyvalence, capable d'évoluer sur les ailes ou en pointe, devrait offrir de nombreuses options tactiques à l'entraîneur Vanni Sartini pour la saison 2026.