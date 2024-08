Barça: Mikayil Faye a fait ses adieux à ses coéquipiers

L’international sénégalais Mikayil Ngor Faye a fait ses adieux à ses coequipiers du Barça. Le jeune défenseur sénégalais va rejoindre le Stade Rennais, rapporte Wiwsport.



En effet, après avoir longtemps recalé plusieurs autres clubs, la direction du Barça semble avoir lâcher la corde et accepté la proposition du club breton à hauteur de 12 millions d’euros, en plus d’une option de rachat et un pourcentage à la revente.



À 20 ans, le défenseur sénégalais va donc pouvoir renflouer les caisses catalanes et aller poursuivre sa progression en France.



Mika Faye va renforcer l’effectif de Julien Stéphan, qui cherchait un remplaçant au Belge Arthur Theate, parti à l’Eintracht Francfort il y a quelques jours.