Barça: Ousmane Dembélé dans l’attente d’une éventuelle opération

Victime d’une nouvelle blessure, Ousmane Dembélé va rater plusieurs semaines de compétition. Et selon la Cadena SER, l’international français (21 sélections) pourrait même aller au Qatar pour s’y faire opérer. Il s’y était déjà rendu récemment pour la rééducation de sa dernière blessure.



Dans cet optique, le média ibérique annonce qu’« une délégation des services médicaux du Barça prévoit de se rendre au Qatar pour rencontrer les médecins qui ont dirigé la rééducation de Dembélé ». Les médecins vont alors se concerter et réfléchir à la meilleure décision possible : une opération ou un traitement conservateur. La décision devrait être annoncée dans les prochaines heures.



Foot Mercato