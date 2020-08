Barça: Ter Stegen absent pour deux mois et demi

Le portier du Barça, Marc-André ter Stegen a subi une intervention réussie sur le tendon rotulien de son genou droit par le Dr Ramon Cugat. Le délai approximatif de retrait sera de deux mois et demi, a communiqué le club sur son site officiel.



Le gardien allemand a participé à un total de 46 matchs cette saison: 36 en Ligue, huit en Ligue des champions et deux en Copa del Rey. De plus, il a réussi à garder le but invaincu à 15 reprises.