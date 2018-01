Barça : des contacts entre Man City et Umtiti !

Arrivé au FC Barcelone en 2016, Samuel Umtiti (24 ans, 19 matchs toutes compétitions cette saison) est devenu un incontournable au sein du club catalan. Séduit par les prestations du défenseur central français, Josep Guardiola souhaite le recruter dès cet hiver à Manchester City. Selon L'Equipe, des contacts directs ont été noués à plusieurs reprises entre le club anglais et le joueur. Ce dernier s'interroge sur cette opportunité malgré sa réussite en Catalogne.

Le danger est réel pour le Barça puisque l'ancien Lyonnais dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. Une somme presque dérisoire pour un club comme Manchester City. Et ce n'est pas un hasard si les dirigeants blaugrana s'activent en coulisses pour prolonger l'international tricolore, et augmenter par la même occasion le montant de sa clause.