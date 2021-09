Barça: l’option Xavi de plus en plus crédible pour remplacer Koeman

Ce serait le retour d’une légende. Selon les informations de Mundo Deportivo, qui en fait sa Une ce samedi, Xavi (41 ans) se rapproche de plus en plus du FC Barcelone. L’ancien maître à jouer du club blaugrana serait aujourd’hui le grand favori pour remplacer Ronald Koeman, plus que jamais sur un siège éjectable. Sous pression depuis plusieurs semaines en raison de résultats décevants et d’un manque d’ambition dans le jeu, le Néerlandais n’a rassuré personne avec le triste nul concédé jeudi par son équipe sur le terrain de Cadix (0-0), lors de la sixième journée de Liga.



Un profil apprécié en interne

Déjà accroché par Grenade trois jours plus tôt (1-1), après avoir été corrigé par le Bayern Munich (3-0) pour son entrée en lice en Ligue des champions, le Barça inquiète et pointe à une décevante septième place à championnat, à sept longueurs du Real Madrid, solide leader. Ces derniers jours, le nom de Roberto Martinez a notamment été évoqué en cas de départ de Koeman. Mais le sélectionneur de la Belgique a publiquement démenti ces rumeurs. Si Thierry Henry représenterait une autre piste, c’est donc Xavi qui tiendrait la corde. D’après Mundo Deportivo, Joan Laporta estimait pourtant il y a encore quelques semaines que le champion du monde 2010 manquait d’expérience pour entraîner un tel club. Il aurait aujourd’hui changé d’avis.



Il sait que faire revenir Xavi, actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec Al-Sadd (Qatar), serait un choix plus qu'apprécié par les supporters et les médias. Il sait aussi que Xavi présente l’avantage de connaître parfaitement la maison blaugrana et d’être un amoureux du jeu de possession. Ce dernier aurait également de précieux soutiens en interne, beaucoup plus que Roberto Martinez.



