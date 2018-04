Barça : le titre en Liga dès dimanche ?

Pour être sacré, le Barça n'a besoin que d'un match nul sur la pelouse du Deportivo La Corogne dimanche (20h45). Même si l'Atletico Madrid l'emporte, tout comme le Real Madrid (3e, 68 pts avec un match en retard), avec neuf longueurs d'avance à trois journées de la fin et une différence de buts particulière favorable, les Barcelonais ne pourront plus être dépassés.



Mais les Blaugrana peuvent même être titrés avant de jouer si les hommes de Diego Simeone et ceux de Zinédine Zidane ne s'imposent pas. Les joueurs d'Ernesto Valverde n'ont donc plus qu'à attendre un faux pas de leurs concurrents, ou à aller chercher un point dimanche. Dans tous les cas, le titre leur tend les bras.



Maxifoot