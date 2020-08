Barça: un joueur testé positif à la Covid-19

La maladie au nouveau coronavirus continue de se propager sur les terrains de foot. Un joueur du Barça a été testé positif, a annoncé le club sur son site officiel. Rassurant que la personne touchée est asymptomatique, en bonne santé et isolée chez elle.



" Après les tests PCR effectués mardi après-midi dans le groupe de neuf joueurs qui doivent débuter la pré-saison ce mercredi, l'un d'entre eux a été testé positif au Covid-19. La personne touchée est asymptomatique, en bonne santé et isolée chez elle. Le Club a informé les autorités sportives et sanitaires compétentes. De plus, toutes les personnes ayant eu des contacts avec le joueur ont été suivies pour effectuer les tests PCR correspondants", explique le club.



Le club de souligner que "le joueur n'a pas été en contact avec les membres de la première équipe qui doivent se rendre à Lisbonne demain jeudi."