Barça vs Getafe : les joueurs en maillot floqué Ousmane Dembélé pour soutenir le Français

Pour la réception de Getafe au Camp Nou, les joueurs du Barça sont tous entrés sur le terrain avec un maillot floqué Ousmane Dembélé pour soutenir le Français qui sera absent 6 mois des terrains. Un très beau geste pour Dembouz à qui on souhaite un prompt rétablissement.



Victime d’une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, Ousmane Dembélé sera tenu éloigné des terrains durant 6 mois.



Les hommes de Quique Setién veulent remporter les trois points pour continuer dans la course au titre contre le Real Madrid. L'équipe de Bordalás, en revanche, espère remporter un match de plus pour rester dans le top 3 et rêver de la Ligue des Champions la saison prochaine.