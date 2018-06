Barcelone : Umtiti a rempilé et sa clause libératoire relevée à environ 328 milliards de F cfa

✍ Samuel Umtiti ja ha firmat la renovació fins al 2023 🔵🔴 #Umtiti2023 pic.twitter.com/8BeW80JotU — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona_cat) 4 juin 2018

Le défenseur français Samuel Umtiti a renouvelé son contrat avec Barcelone jusqu’à 2023 ce lundi. Et sa clause libératoire a été relevée à 500 millions d'euros soit 327 milliards 979 millions 169 mille F cfa pour écarter toute convoitise.« C'est un contrat de longue durée avec une clause libératoire de 500 millions d'euros, nous pensons qu'avec cette clause, personne ne songera à venir ici (pour lui) », a annoncé le président du club catalan Josep Maria Bartomeu en conférence de presse après la signature du défenseur français.« C'est une grande nouvelle pour tous les supporters barcelonais. Ce joueur s'est installé dans l'équipe et est devenu très important. Sans Samuel, cette équipe ne serait pas la même et nous avons besoin de lui », a-t-il ajouté.Le défenseur Umtiti fait partie des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour défendre les couleurs de la France à la Coupe du Monde Russie.Pour rappel, c’est lui qui a ouvert la marque ce vendredi lors du match amical entre la France et l’Italie. Un match qu’Umtiti et ses coéquipiers ont remporté sur la marque de (3-1).