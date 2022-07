Principi d'acord amb el @LUFC per al traspàs de Raphinha

— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 13, 2022







Raphinha, un extrême qui fait la différence

Né le 14 décembre 1996 à Porto Alegre, Raphael Dias Belloli, plus connu sous le nom de « Raphinha », est un ailier très déséquilibré qui fait du duel l'essence de son jeu. Formé au club de jeunes d'Avaí, il fait le saut vers le football européen en 2016 en signant pour Vitória Guimarares en Primeira Liga. Au cours de sa première année dans l'équipe portugaise, il a alterné les apparitions en équipe de jeunes et en équipe première. Après deux saisons à haut niveau avec Guimaraes, le Sporting Club du Portugal a décidé d'investir dans le talent brésilien en le signant pour un total de 6,5 millions d'euros.

Pièce maîtresse pour Leeds de Bielsa

Le FC Barcelone annonce un accord de principe avec Leeds pour Raphinha. "Le FC Barcelone et Leeds United Football Club sont parvenus à un accord rapide pour le transfert de Raphael Dias Belloli, Raphinha , en attendant l'examen médical du joueur", lit-on dans le communiqué publié par le club espagnol.Déjà installé dans l'élite du football européen, avec le club lisboète il franchit une étape importante dans sa carrière en se consolidant comme l'un des jeunes extrémistes les plus prometteurs de la scène européenne. Bien qu'il n'ait passé qu'une saison au club de Lisbonne, sous les ordres de l'entraîneur Leonel Pontes, il a pu acquérir suffisamment de maturité pour se retrouver à Rennes. L'équipe de France a décidé de payer un total de 21 millions, devenant l'un des joueurs les plus chers de ce marché estival et le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de Reims. Alors, arrivé en France avec une affiche haute, il a répondu aux attentes avec la note.Alors que la carrière de Raphinha était déjà plongée dans une dynamique en pleine ascension, Marcelo Bielsa s'est confié à l'habileté du Brésilien pour occuper l'aile droite de l'attaque de Leeds United. En Premier League, il a disputé un total de 30 matchs lors de sa première saison, aidant son équipe avec six buts et neuf passes décisives. Au cours de la deuxième année, malgré les moments difficiles que l'équipe a traversés à certaines étapes pour maintenir l'équipe dans la catégorie la plus élevée du football anglais, les 11 buts et les trois passes décisives de Raphinha ont été absolument essentiels pour atteindre la permanence tant convoitée lors de la dernière journée de championnat. De plus, le jeu audacieux de Porto Alegre est tombé amoureux d'un fan qui l'a placé comme l'une de ses idoles.