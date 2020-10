Barcelone crie au scandale après les révélations des discussions entre les arbitres du Clasico

La Juve retient son souffle pour CR7 C'est le choc que tout le monde attend demain entre la Juventus et le FC Barcelone dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de Ligue des champions. Mais une seule question intéresse les amoureux du ballon rond : Cristiano Ronaldo sera-t-il sur le terrain afin de défier Lionel Messi ? Positif au coronavirus Covid-19 depuis plusieurs jours, le Portugais doit passer un nouveau test aujourd'hui afin de savoir s'il pourra être sur le terrain. Pour Tuttosport, c'est toute la Juventus qui retient son souffle ce mardi. S'il est négatif, CR7 pourra jouer cette rencontre. D'autant, que comme le rapporte la Gazzetta dello sport, la Vieille Dame semble dépendante de sa star depuis l'arrivée d'Andrea Pirlo. Elle marque plus de buts et engrange plus de points quand elle est là. Et nous, on voit plus de spectacle ! «Ramos retient le maillot en premier» Ce sont de nouvelles révélations sur l'arbitrage du Clasico Barça-Real qui vont faire beaucoup parler en Espagne. Surtout du côté de la Catalogne. Hier le média Deportes Cuatro a dévoilé un enregistrement audio d'un échange entre l'arbitre central de la rencontre, M. Juan Martinez Munuera, et l'un de ses assistants VAR au moment du penalty accordé à Sergio Ramos après un accrochage avec Clément Lenglet. L'assistant VAR indique à son collègue : «Ramos retient le maillot de Lenglet en premier.» Mais M. Munuera déjuge son assistant et prend lui-même la décision d'accorder le penalty. Pour Mundo Deportivo, c'est une preuve de plus que cet arbitre est pro-madrilène et qu'il n'aurait jamais dû arbitrer un tel match. Les polémiques du Clasico sont parties pour durer. Le duo Son-Kane martyrise la Premier League Le duo d'attaque de Tottenham Heung-Min Son-Harry Kane est en train de réussir un début de saison tonitruant. Hier soir à Burnley, le deuxième a encore offert une passe décisive au premier pour aller chercher un succès précieux pour les Spurs (1-0). Il s'agissait là du 8e but de la saison du Sud-Coréen ainsi que de la 8e passe décisive de l'Anglais. Ce duo détonne et réjouit la presse anglaise ce matin. Pour The Times, c'est «un duo mortel qui était bien trop fort pour Burnley» hier. Le Daily Telegraph met en avant la célébration de Son qui mime de prendre une photo après son but : «cela fait une de plus dans l'album», écrit le média. Et ce n'est sans doute pas fini.



