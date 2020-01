Barcelone force pour Olivier Giroud, Ole Gunnar Solskjær sur la sellette à Manchester United

Liverpool est Firmidable

Liverpool a encore gagné hier soir, 2-1 sur la pelouse de Wolverhampton. « Ces gars-là sont formidables, ou plutôt Firmidable », s’amuse le tabloïd The Sun puisque c’est Roberto Firmino qui a inscrit le but vainqueur à la 84e minute. C’est le 40e match sans défaite pour les Reds, souligne le Mirror, ce qui leur permet d’avoir désormais 16 points d’avance en tête de la Premier League.



Solskjaer dans le viseur

Manchester United, avec à sa tête Ole Gunnar Solskjaer, est au plus mal. La dernière défaite contre Burnley à domicile, dans le théâtre des rêves, a provoqué un cauchemar pour le coach norvégien. En effet, il serait sur la sellette selon la presse anglaise. Il aurait été prévenu : les prochains matches seront décisifs pour son futur. 5e de Premier League et encore engagé dans trois autres compétitions, les Red Devils vont devoir prouver dans les prochaines semaines.



Giroud, le plan B sûr

À la Une de Sport, on retrouve notre frenchie Olivier Giroud, véritable star de ce mercato d’hiver. En difficulté à Chelsea, le buteur tricolore devait rebondir à l’Inter, mais les Italiens tardent à la recruter. Dans ce cas, c’est le FC Barcelone qui l’a désigné plan B officiel en cas d’échec avec Rodrigo. Puisque l’attaquant de Valence n’a pas encore débarqué en Catalogne. Les négociations restent difficiles avec le club valencian. Et c’est bien pour cette raison que les journaux espagnols forcent avec Olivier Giroud ces derniers jours, qui serait à la surprise générale, un potentiel futur attaquant barcelonais, aux côtés d’Antoine Griezmann.