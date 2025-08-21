Bargny : saisie de deux kilogrammes de chanvre indien lors d’un contrôle routier

Un contrôle routier de routine a conduit à une importante saisie de drogue à Bargny. Les policiers du corps urbain ont intercepté mercredi dernier, un motocycliste qui transportait deux kilogrammes de chanvre indien.Les faits se sont déroulés sur la route nationale n°1. Les agents ont tenté d’arrêter une moto-Jakarta avec deux occupants. Mais le conducteur a refusé d’obtempérer, déclenchant une course-poursuite. Dans sa fuite, le motocycliste a perdu le contrôle de son engin et a lourdement chuté, permettant aux forces de l’ordre de le maîtriser.Le passager a profité de la confusion pour s’échapper, mais le conducteur a été immédiatement arrêté. Identifié comme M. I. Ndoye, un maçon de 19 ans domicilié à Rufisque, il a été conduit au poste de police de Bargny. La fouille de son sac a permis de découvrir deux kilogrammes de chanvre indien soigneusement emballés.Lors de son audition, le jeune homme a reconnu les faits et donné l’identité de son complice en fuite. Ces révélations ouvrent de nouvelles pistes pour les enquêteurs, qui cherchent à remonter le réseau.La drogue saisie et la moto ont été placées sous scellés, tandis que M. I. Ndoye a été placé en garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien. Les recherches se poursuivent pour retrouver son acolyte.