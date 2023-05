Barrage contre le 3e mandat et libération des détenus politiques : la Plateforme F24 appelle à un "grand rassemblement" le 12 mai

En conférence de presse ce mercredi, les membres de la Plateforme « des forces vives de la nation F24 » invitent les Sénégalais à un rassemblement populaire le 12 mai à Dakar pour faire barrage à une troisième candidature du Président Macky Sall, à libérer les détenus politiques, ainsi que l’abrogation de certains articles du code électoral portant sur l’inéligibilité des candidats.





« Durant le rassemblement populaire du 12 mai, et à partir de cette date, il s’agira pour le F24 de se construire en une force dissuasive rassemblant les citoyens autour de la vérité pour la préservation de la paix. Notre objectif est de persuader les Sénégalais que c’est seulement en consacrant le triomphe de la vérité conformément aux enseignements de nos religions et de nos traditions qu’on parviendra à stabiliser une paix durable dans ce pays », a déclaré Mamadou Mbodj, coordonnateur de la Plateforme F24 lors d’une conférence de presse.



Notre mission, dit-il, est d’amener les Sénégalais à nous « rejoindre de plus en plus nombreux en ayant fini de comprendre pendant 11 ans que Monsieur Macky Sall n’a cessé de faire des promesses sans les tenir, qui n’a cessé de chercher à nous manipuler, nous intimider, nous sanctionner injustement et de nous en imposer ».



Par des actions pacifiques et légales, nous « allons montrer à Macky Sall et au monde entier que notre maturité démocratique ne se réduit pas seulement à sanctionner négativement les élites déméritant au soir d’un scrutin ».



À cet effet, poursuit M. Mbodj, il s’agira de déconstruire le « discours captieux des apologistes de l’aventure du chaos, de battre en brèche les arguties et contre-vérités de ceux qui veulent nous faire admettre que Macky Sall doit admettre son troisième mandat».



À l’en croire, la « charte signée par les membres engage derniers à s’opposer à la candidature illégale et illégitime au troisième mandat de Macky Sall ; à réclamer la suppression des articles constituant des entraves à l’éligibilité des candidats ; la libération des détenus politiques et l’organisation d’une élection présidentielle inclusive, apaisée et transparente », a soutenu Mamadou Mbodj.





D’ailleurs, le F24 invite les Sénégalais à « préparer minutieusement, méticuleusement le grand rassemblement pacifique le 12 mai à la Place de l’Obélisque, pour amener le Président Macky Sall à renoncer définitivement à cette troisième candidature illégitime et illégale, à libérer tous les détenus politiques à créer les conditions d’une élection présidentielle inclusive libre et transparente en 2024 », a laissé entendre l’ancien syndicaliste et figure de proue du M23.