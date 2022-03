Barrages Coupe du Monde : Composition officielle des "Lions" face à l’Egypte

Edouard Mendy est titulaire au poste de gardien de but. Bouna Sarr, aligné en latéral droit, alors que Saliou Ciss assurera à gauche. Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo alignés en défense centrale. Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy et Idrissa Gueye au milieu. Sadio, Ismaila Sarr et famara Diédhiou en attaque.



Le onze officiel du Sénégal face à l’Egypte

Mendy – Bouna Sarr, Koulibaly, Abdou Diallo, Ciss – Kouyaté, N. Mendy, Idrissa Gueye – I. Sarr, Diédhiou, Mané