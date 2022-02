Barrages Coupe du monde : La Fédération sénégalaise de football officialise les dates des rencontres

Dans communiqué officiel, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) via son secrétaire général a annoncé un petit changement pour le match retour des « Lions ». Le duel entre Pharaons et « Lions » est programmé le vendredi 25 février à 19h au Stade International du Caire.



L’équipe nationale « A » de football disputera ses deux (2) matchs des barrages qualificatifs à la Coupe du monde de la Fifa Qatar 2022.



Le match aller Egypte vs Sénégal est prévu le vendredi 25 mars 2022 à 19h 00-GMT au Stade International du Caire.



Pour le match retour les « Lions » et Pharaons vont jouer le mardi 29 mars 2022 à 17h 00-GMT au Stade du Sénégal sis à Diamniadio.