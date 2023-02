Barrages - Europa League : Di Maria détruit le rêve du FC Nantes, le Bayer sort Monaco aux tirs au but

Torpillé d’entrée de jeu par un doublé de Di Maria et l’expulsion de Pallois, Nantes a vécu un cauchemar dans ce barrage retour de Ligue Europa et s’incline lourdement 3-0 contre le Juventus. Monaco prend également la porte, battu pas le Bayer Leverkusen (3-2) et sorti aux tirs au but (5-4). Rennes est le dernier représentant français en C3.



Le FC Nantes s’était accordé le droit de rêver après son nul obtenu à Turin il y a une semaine (1-1). Malheureusement, les Canaris ont vécu un cauchemar lors de ce match retour des barrages de Ligue Europa.



L’ambiance survoltée de La Beaujoire n’aura pas suffi. La Juventus, qui en a vu d’autres sur la scène européenne, a rapidement éteint le volcan. La faute surtout à un Di Maria des grands soirs, auteur d’une splendide lucarne dès la 5e minutes (0-1). Nantes n’était pas encore au bout de sa peine. Malgré un collectif déterminé à aller vers l’avant, la bascule se faisait définitivement lors de ce nouveau numéro de Di Maria dans la surface. L’Argentin se débarrassait d’un premier adversaire puis bénéficiait de l’avantage sur Lafont pour frapper sur Pallois, à terre, qui contrait du bras sur sa ligne. L’arbitre infligeait la double peine, expulsion pour le défenseur, et penalty pour la Juve…





Di Maria ne tremblait pas et offrait un break d’avance à son équipe face à dix Nantais (0-2, 20e). Forcément, la tâche s’annonçait impossible. Les bonnes intentions ne suffisaient plus, à l’image de Blas ou encore Simon. La Vieille Dame profitait même des largesses adverses pour tuer définitivement le suspense. Locatelli frappait de peu à côté (37e), Kean était à un cheveu de reprendre le centre de Kostic sur une nouvelle transmission sublime de Di Maria (44e), juste avant que le Serbe ne touche le poteau (45e+2). Les entrées de Ganago et Moutoussamy à la pause n’y changeaient rien, Lafont devant même sauver les siens à plusieurs reprises (50e, 52e, 66e, 75e), avant de s’incliner une dernière fois sur un nouveau but signé Di Maria, plus prompt à réagir après l’arrêt du gardien sur Sandro (0-3, 77e). La fin du rêve s’achève de manière brutale, la manière aussi.



Le Sporting et Séville qualifiés

Reversée de la Ligue des Champions, la Juventus verra donc les 8es de finale de la Ligue Europa. En attendant le tirage au sort, elle retrouvera deux habitués de la C1. Éliminé dans le groupe de l’OM, le Sporting CP s’est aussi qualifié après avoir étrillé Midtjylland au Danemark 4-0. Après le match nul de l’aller (1-1), les Portugais ont profité des largesses défensives adverses suite à l’ouverture du score de Coates pour corser l’addition. Enfin, le PSV Eindhoven prend la porte face au Séville FC. Sèchement battus 3-0 il y a une semaine en Andalousie, les Hollandais se sont réveillés trop tard pour croire en l’exploit. Seulement, les buts de De Jong (77e) et surtout de Fabio Silva dans le temps additionnel (90e+5) n’ont pas suffi à inverser la tendance. C’est bien l’équipe de Jorge Sampaoli qui se hisse au tour suivant.



Nantes n’aura pas réussi l’exploit… pas plus que Monaco, qui avait pourtant fait le plus dur en allant s’imposer à l’aller à Leverkusen 3-2. Les deux équipes ont lancé les hostilités dès les premiers instants. Ben Yedder (4e) répondait à une situation de Bakker (2e). Nübel s’employait devant Adli (11e) mais il retombait dans ses travers rapidement. Le gardien allemand se trouait sur ce centre de Frimpong, laissant Wirtz ouvrir le score dans le but vide (13e, 0-1). Cueillis à froid, les Monégasques égalisaient rapidement grâce à un penalty obtenu par Ben Seghir et transformé par Ben Yedder (1-1, 19e). Une joie de très courte durée car dans la foulée, le corner du Bayer aboutissait à la frappe victorieuse de Palacios (1-2, 21e). On ne reconnaissait pas les Asémistes, dépassés dans beaucoup de domaines, et sauvés cette fois par Nübel devant Hlozek (33e).



Monaco s’incline aux tirs au but

Cette tendance se confirmait malheureusement en seconde période avec un collectif allemand franchement supérieur. Chaque incursion dans le camp adverse faisait mal, alors qu’à l’inverse, Monaco n’avait frappé qu’une seule fois au but… sur le penalty de Ben Yedder. Forcément, la défense finissait par craquer de nouveau sur un très joli mouvement collectif conclu par la tête d’Amine Adli (1-3, 58e). Cette fois, il y avait urgence à réagir car l’ASM se trouvait pour la première fois du match virtuellement éliminé. L’éclair a bien failli sortir des pieds de Ben Yedder mais sa frappe finissait sur la barre (60e). À l’inverse, la défense était sur le fil du rasoir, à l’image de ces deux grosses occasions de Frimpong (69e) et Hlozek (70e). Ben Seghir s’est essayé aussi mais a buté sur Hradecky (70e). Cette dernière occasion montrait aussi que Monaco était toujours en vie.



Cela tenait un peu du miracle mais les Allemands allaient regretter de ne pas avoir tué la rencontre. Les entrées de Jakobs et Embolo faisaient du bien. Sur un débordement de Diatta côté droit, le Suisse envoyait même sa tête au fond des filets (2-3, 84e), et son club en prolongation. 30 minutes supplémentaires durant lesquels Nübel se montrait enfin décisif devant Bakker (93e). Ce fut quasiement la seule chose à se mettre sous la dent entre deux équipes épuisées. Même la vitesse de l’entrant Moussa Diaby n’a rien changé à cette de rencontre. Dans les ultimes instants, Hradecky préservait les siens sur cette tête de Volland (118e) pour terminer aux tirs au but. Face à des tireurs très précis de chaque côté, c’est Matazo qui a échoué, frappant sur la barre lors de la 2e tentative de son équipe. Nübel n’a pu que ralentir le 5e tir du Bayer de Diaby… Il faudra s’en remettre à Rennes pour voir un club français en 8e de finale.