Barrages Mondial 2022 : La RD Congo et le Maroc se neutralisent (1-1)

Malgré une prestation de bonne facture, la RD Congo n’a pu faire mieux que match nul contre le Maroc (1-1), vendredi en barrages aller du Mondial 2022. Les "Lions" de l’Atlas s’assuraient d’entrée la maîtrise du ballon et s’installaient petit à petit dans le camp congolais. Cette bonne entame était balayée quand Wissa, titularisé pour la première fois en match officiel, déboulait sur son côté gauche et rentrait sur son pied droit. Bien enroulée, la frappe du joueur de Brentford était déviée hors de portée de Bounou par Saïss (12e, 1-0).



La fébrilité revenait au galop côté marocain. Une mauvaise relance d’Aguerd échouait à Bakambu. Au deuxième poteau, l’attaquant de l’OM ne parvenait à redresser sa reprise (60e). Imprécis, l’ancien Sochalien manquait encore de justesse et voyait Aguerd revenir lui chiper le ballon.



Sur le contre, les remplaçants frappaient : El Kaabi remisait de la tête pour Tissoudali, dont la puissante frappe en première intention trompait Kiassumbua (76e, 1-1). Un autre joueur sorti du banc, Ben Malango, était tout proche de se montrer décisif, mais Bounou parait son coup de tête (80e). Réduits à dix après l’expulsion de Ngonda,



Les Congolais devaient se contenter de ce match nul qui ne les met pas en bonne posture avant la manche retour, mardi à Casablanca.