Barrages Mondial 2022 : l'Italie éliminée par la Macédoine du Nord

Avec la disqualification de la Russie (v. Pologne, directement en finale) et le report du match de l'Ukraine (v. Ecosse, en juin prochain), quatre rencontres se sont déroulées ce jeudi soir dans le cadre des demi-finales des barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Au menu, deux équipes, surprenantes à ce stade des qualifications : le Portugal (champion d'Europe 2016 et vainqueur de la Ligue des Nations 2018/2019) défiait la Turquie chez lui, tandis que l'Italie (championne d'Europe 2020) recevait la Macédoine du Nord. Enfin, la République Tchèque se déplaçait en Suède et le Pays de Galles accueillait l'Autriche.



La Squadra Azzurra est écartée en demi-finales des barrages par la Macédoine du Nord (0-1). De son côté, un Portugal à domicile se fait peur mais se qualifie en finale après sa victoire aux dépens de la Turquie (3-1).