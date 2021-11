Barrages Mondial zone Europe: l’Italie et le Portugal dans la même ligne

La Macédoine du Nord affrontera donc les champions d'Europe italiens chez eux. Le Portugal accueillera de son côté la Turquie. Une de ces quatre équipes de la voie C se qualifiera pour la prochaine Coupe du monde.



La République tchèque contre la Suède

Le ticket pour le Qatar dans la voie B se jouera donc entre la Pologne, la Russie, la Suède et la République tchèque.



Toujours dans la voie B, les Polonais vont donc rencontrer les Russes en demi-finale.



Dans la voie A, la place pour le Qatar se jouera donc entre l'Autriche, le Pays de galles, l'Écosse et l'Ukraine.