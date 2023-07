Barricade du siège du parti de Diéthié Fall : le Secrétariat National des Cadres du PRP s'indigne

Le Secrétariat National des Cadres du PRP s'indigne de l'agissement du Ministre de l'Intérieur qui a décidé une fois de plus de barricader le siège de leur parti, dans un communiqué.



« Nous dénonçons fermement et avec force l'entrave à la liberté d'expression et de réunion que notre constitution nous confère en tant que droits. Aujourd'hui, le Secrétariat National des Cadres Républicains Progressistes devait tenir une réunion importante sur la vie politique du pays, mais il s'est vu empêché d'accéder à son siège », a dit le parti dans un communiqué.



En conséquence, ces cadres « tiennent l'opinion nationale et internationale en témoin que le PRP ne saurait rester sans réagir ». « Les juridictions de ce pays seront saisies pour mettre un terme à ces forfaitures. »Ensemble pour un Sénégal agréable à vivre et beau à voir », signe le Secrétariat National des Cadres.