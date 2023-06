Barthélémy Dias : "Je n'irai pas au dialogue ce jeudi" (Vidéo)

Barthélémy Dias, maire de la ville de Dakar, a surpris plus d’uns. A moins de 24 heures du lancement du dialogue, il a fait savoir qu’il ne participera pas à la rencontre. « Je n'irai pas au Dialogue national de demain (ce jeudi), parce que je n’ai pas reçu de Termes de références. Je ne viendrai que si on parle de choses sérieuses », a-t-il déclaré lors d’une émission à la 7 TV. Membre du mouvement Taxawu Senegaal, Barthélémy Dias s’est excusé auprès de son mentor Khalifa Ababacar Sall : « Je n’ai pas eu le temps de l’informer à cause des incidents qui ont eu lieu chez moi ».

Aminata Diouf

