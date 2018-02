Barthélémy Dias : «Nous n’avons rien à dire à Macky Sall»

Khalifa Ababacar Sall n’est prêt à participer à aucune négociation pour sortir de prison. C’est la révélation de Barthélémy Dias qui a démenti les rumeurs de tels faits entre le maire de Dakar et le pouvoir afin de recouvrer la liberté.



«Nous n’avons rien à dire à Macky Sall. Nous sommes dans une démocratie qui est régie par une Constitution, des lois et des textes. Qu’on apprenne à se respecter et qu’on apprenne à respecter le peuple sénégalais. On ne peut pas passer tout notre temps à faire des deals sur le dos des Sénégalais», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Vox Populi.



D’ailleurs, a-t-il fait savoir, «si Khalifa Sall avait souhaité négocié, il ne serait pas en prison. Et même étant en prison, si Khalifa Sall avait souhaité négocier, il serait déjà sorti de prison. Donc, je peux dire avec conviction, avec sérénité, que Khalifa Sall n’est dans aucune disposition de dialoguer, ni dans aucune disposition de négocier et Khalifa Sall n’est surtout pas le type de personne à envoyer qui que ce soit négocier à son nom».



Pour clore définitivement ce sujet, le lieutenant du maire de Dakar martèle : «Khalifa Sall n’a envoyé personne pour négocier. Et Khalifa Sall n’est dans aucune disposition pour un quelconque protocole… Et surtout pas un protocole obscur ou un protocole clair-obscur».