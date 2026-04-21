Coupe de France : Le RC Lens écrase Toulouse et file en finale

Le RC Lens s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France, ce mardi après sa nette victoire à Bollaert devant Toulouse (4-1). Dans une soirée très attendue, les Sang et Or n’ont pas déçu, ils ont écrasé les Toulousains et décroche leur billet pour la finale au Stade de France le 22 mai contre Strasbourg ou Nice.



Après 3 déceptions en finale (1948, 1975, 1998), Lens aura donc une quatrième occasion, dans un mois, de soulever le prestigieux trophée.

