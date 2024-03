Barthelemy Dias : « il n’est pas nécessaire d’adopter une loi d’amnistie pour réintégrer les acteurs politiques »

Barthélémy Dias a exprimé son opposition au projet de loi n°05/2024 portant amnistie. À l'occasion de la plénière, le maire de Dakar estime qu’on n'a pas besoin de la loi d'amnistie pour rétablir des hommes politiques. Le député de Taxawu propose la modification des articles 29, 30 et 57 du Code électoral.



« Je ne comprends pas ce qui motive ce projet. On veut nous faire croire que c’est pour réhabiliter les acteurs politiques qui semblent-ils ne sont demandeur de rien. Madame la Ministre (Me Aïssata Tall Sall), je voudrais m’exprimer, en tant que maire de Dakar, que vous êtes au courant de ma situation puisque vous avez été mon avocate. Vous savez que je suis exclu des listes électorales pour cinq ans, car j’ai été définitivement condamné suite à une attaque jugée lâche contre une institution de la République, attaque documentée par des vidéos. Je suis le seul à être jugé dans cette affaire, personne d’autre n’a été poursuivi », a déclaré le maire de Dakar.



Pour Barthélemy Dias, il n’est pas nécessaire d’adopter la loi d'amnistie pour rétablir des hommes politiques.



« Je pense qu’il n’est pas nécessaire d’adopter une loi d’amnistie pour réintégrer les acteurs politiques. Il suffirait de modifier certains articles de la loi électorale. Il est reconnu que les articles 29, 30 et 57 ont été spécifiquement écrits pour cibler certains acteurs politiques et les empêcher de se présenter. Ainsi, je demande au président de la République de bien vouloir reconsidérer sa position », a indiqué le parlementaire.