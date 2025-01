Barthélémy Dias interpelle sur la gestion des 80 millards FCFA des JOJ 2026

Barthélémy dénonce l'utilisation vague de ces fonds, notamment les 20 milliards prévus pour les billets d'avion et la nourriture, et s'interroge sur l'absence d'investissements concrets pour des infrastructures locales comme la corniche des HLM ou le parcours sportif du boulevard de la Gueule-Tapée.



Le maire insiste sur le rôle central de la mairie dans la candidature pour accueillir l’événement, contredisant les affirmations selon lesquelles l’État ou le Comité National Olympique Sportif Sénégalais en seraient à l'origine.



En outre, Dias critique la priorité donnée à la réhabilitation du stade Iba Mar Diop et menace de porter le débat sur la gestion des fonds à l’international, dénonçant ce qu’il perçoit comme un manque d’excellence dans l’organisation de cet événement.