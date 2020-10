Barthélémy Dias : « l'acte de Serigne Mbaye Thiam doit être considéré comme de l'indiscipline de parti »

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias a réagi suite à la déclaration de Serigne Mbaye Thiam qui s’est prononcé la situation du Parti socialiste. Le secrétaire national aux élections de cette formation politique a émis des propos qui laissent croire qu’il lorgne le poste de Secrétaire général, occupé actuellement par Aminata Mbengue Ndiaye depuis le décès de Tanor Dieng.



Au cours de l'émission, Faram Facce sur la Tfm, il a indiqué « qu'il n'existe pas dans les textes du Parti socialiste où on a écrit que la durée de l'intérim est de 6 mois, 8 mois ou 1 an ». Pour lui, « l'acte de Serigne Mbaye Thiam doit être considéré comme de l'indiscipline de parti. S'il revient là-dessus, il doit être exclu », a-t-il souligné.



Considérant que Serigne Mbaye Thiam a nourri une ambition politique, il devrait simplement être mis à la touche, car poursuit M. Dias, « lui et ses collaborateurs ont été exclus du parti socialiste uniquement pour avoir nourri une ambition ».



Allant plus loin dans sa pensée, le maire et ancien député socialiste confirme que « Serigne Mbaye Thiam ne peut pas être le secrétaire général du parti socialiste car, n'ayant pas de base politique solide ».