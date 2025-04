"Basculement intégral" : Diomaye Faye annonce une révolution dans la gestion financière de l’État

À la veille de la célébration de l’indépendance du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé des réformes majeures lors de son adresse à la Nation. Parmi les annonces phares : « le basculement intégral très prochain dans le Système Intégré de Gestion de l’Information financière », une mesure qui, selon ses termes, « permettra de renforcer l’intégrité des opérations budgétaires et financières et le suivi strict du patrimoine de l’Etat ».



Le chef de l'État a souligné que cette réforme vise à instaurer plus de transparence dans la gestion publique. « Cette stratégie se traduit par nos efforts constants pour alléger concrètement le coût de la vie, avec la baisse continue des prix des denrées essentielles, tout en préservant la qualité de vie des Sénégalais en matière de santé et d’environnement », a-t-il précisé.



Réaffirmant ses engagements, le président a ajouté : « Ces baisses, comme je l’avais annoncé récemment, se poursuivront, par la grâce de Dieu ». Une promesse qui s'inscrit dans sa politique de soutien au pouvoir d'achat des citoyens.



Évoquant l'entrée du Sénégal dans la production d'hydrocarbures, Diomaye Faye a insisté sur les principes qui guideront cette nouvelle ère : « Avec l’entrée récente de notre pays dans l’ère de la production pétrolière et gazière, nous veillerons à ce que ces ressources stratégiques soient exploitées dans la transparence et le respect absolu de l’environnement, pour le bénéfice du peuple sénégalais ».



Ce discours présidentiel, prononcé à la veille des festivités du 4 avril, marque une volonté de rupture avec les anciennes pratiques et ouvre une nouvelle page dans la gouvernance économique du Sénégal.