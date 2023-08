Base navale de Dakar: le ministre Antoine Diome accueille 150 migrants secourus par la Marine nationale

Le ministre de l’Intérieur s’est rendu tard ce soir à la Base Navale Amary Faye de Dakar pour accueillir 150 migrants secourus par la Marine nationale aux abords du Cap Manuel. Ces jeunes sénégalais voulaient rallier l’Europe par la mer à bord d’une pirogue. Mais ils ne sont pas allés très loin.



Dans sa déclaration, le ministre de l’Intérieur a affirmé qu’il y avait parmi les 150 migrants, 4 filles et 3 mineurs. Sur les causes des départs de Sénégalais , Antoine Diome déclare qu’on ne peut pas contester qu’il y a des raisons d’ordre économiques. Mais aussi, il y a des causes sociologiques liées aux différents points de départs qui ont une tradition de migration.