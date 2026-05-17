Souveraineté alimentaire : L’Intersyndicale de l’ISRA et de l’ITA alerte sur une crise budgétaire et structurelle « sans précédent »

L’Intersyndicale des agents de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et de l’Institut de technologie alimentaire (ITA) tire la sonnette d’alarme face à la situation financière et administrative jugée « extrêmement préoccupante » de ces deux piliers du service public. Réunis en urgence, les syndicats SARAA, SYNTRA et SYRESTA avertissent que cette crise menace directement la souveraineté alimentaire et la transformation économique du Sénégal.







À l’ISRA, la situation comptable est critique. Le déficit budgétaire nécessaire pour couvrir uniquement la masse salariale s’élève actuellement à 3 372 472 859 F CFA. Selon le communiqué de l'Intersyndicale, cette impasse financière découle d'insuffisances budgétaires chroniques, de ponctions récurrentes opérées sur le budget de l’institut depuis 2017, mais aussi de créances impayées par l’État. Ce dernier doit en effet près d’un milliard de F CFA à l’ISRA au titre des vaccins vétérinaires fournis pour les campagnes nationales de vaccination.







Les répercussions sociales et scientifiques sont d'ores et déjà tangibles. Vingt agents ont vu leurs contrats résiliés, et une soixantaine d’autres postes risquent d’être supprimés d’ici la fin de l’année 2026. Parmi les personnels menacés figurent de nombreux chercheurs et techniciens hautement qualifiés.







Faute de moyens financiers, matériels et humains pour produire des semences de prébase, l'ISRA fait face à un déficit aigu de semences certifiées d’arachide et d’autres cultures stratégiques. Les représentants des travailleurs dénoncent une dérive inédite : le recours, pour la première fois, à l’importation de semences d’arachide qualifiées de « mauvaise qualité », et ce, en dépit des subventions massives injectées annuellement dans le secteur agricole sénégalais.







Du côté de l’ITA, la crise prend une tournure administrative. Les syndicats déplorent le blocage persistant de la signature des nouveaux textes réglementaires. Ce vide juridique paralyse le fonctionnement normal de l’institut, bridant sa capacité d’innovation, d’intervention et d’accompagnement technique des acteurs du secteur agroalimentaire national.







Face au risque d'une perte durable de l'expertise scientifique nationale et d’une dépendance accrue vis-à-vis de l'extérieur, l’Intersyndicale exhorte les autorités étatiques à intervenir en urgence. Elle réclame la résorption immédiate du déficit de l’ISRA, l’apurement des dettes publiques, la sécurisation des financements liés à la recherche et la validation définitive des textes réglementaires de l’ITA.

