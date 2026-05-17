Bâtiment : Le coût de la construction immobilière augmente légèrement de 0,2 % au premier trimestre 2026

Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) enregistre une relative stabilité de ses coûts en ce début d'année. Selon les dernières données de l’Indice du Coût de la Construction (ICC), le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation au Sénégal a progressé de 0,2 % au premier trimestre 2026 par rapport au quatrième trimestre 2025.







Cette légère hausse de l'indice global est principalement portée par deux facteurs de production, à savoir le renchérissement du coût de la « main-d’œuvre » et l'augmentation des tarifs liés à la « location du matériel » de chantier. À l'inverse, cette tendance haussière a été largement amortie par la baisse des prix des « matériaux de construction », ainsi que par le fléchissement des coûts des « moyens de gestion » au cours de la même période.







À plus long terme, l'analyse des indicateurs en glissement annuel montre une évolution modérée de l'activité. En comparaison avec le premier trimestre de l'année précédente, le coût global de la construction immobilière enregistre une hausse de 0,9 %.







Publiées ce dimanche 17 mai 2026, ces statistiques officielles basées sur l'année de référence 2022 confirment une maîtrise globale des coûts de production dans le secteur de l'habitat résidentiel.

