Justice : La Chambre criminelle du TGI de Tambacounda ouvre sa deuxième session ce lundi avec huit affaires au rôle

L’activité judiciaire s'intensifie dans la capitale du Sénégal oriental. La deuxième session de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Tambacounda s'ouvre ce lundi 18 mai 2026, pour des audiences qui se prolongeront jusqu'au mercredi 20 mai prochain.







Au total, huit affaires impliquant huit accusés seront appelées à la barre au cours de ces trois jours de procès. Les dossiers inscrits au rôle portent sur des faits d'une extrême gravité, notamment des affaires de pédophilie et détournement de mineure, de meurtre, d'infanticide, de viol, ainsi que de trafic international de drogue, précise le communiqué officiel du tribunal.







Afin de garantir le respect des droits de la défense et assurer un procès équitable, l'ensemble des accusés seront assistés par un avocat commis d'office par l'État.







Du côté du Tribunal de Grande Instance de Tambacounda, la direction administrative assure que toutes les dispositions logistiques et sécuritaires ont d’ores et déjà été prises pour garantir le bon déroulement et la sérénité de cette session criminelle.

