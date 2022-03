Basket-Ball Africa League (5ème journée) : le DUC à l’assaut de l’AS Salé du Maroc ce mardi

Pour ne pas rater le train du Final 8 en direction de Kigali Rena (Rwanda), le Dakar Université Club, représentant du basket-ball local à la 2ème saison de la BAL, n’a pas droit à l’erreur, ce soir, à 21h00, face aux Marocains de l’AS Salé. Les protégés de Parfait Adjivon ont un remporté une seule victoire (contre REG du Rwanda 92-86) et 3 revers (devant SLAC de la Guinée 85-70, Ferroviario du Mozambique 98-92 et Monastir 74-62).



Une défaite contre les Marocains les éliminerait de la course pour les quarts. La rencontre entre DUC et AS Salé s’annonce épique entre deux formations en quête d’une qualification pour le Final 8 à Kigali.



REG fait tomber Monastir et se qualifie

Ferroviarrio ira à l’assaut de REG. Une lourde défaite des Mozambicains devrait faire les affaires du DUC, en cas d’une éclatante victoire devant l’AS Salé.



Lundi, US Monastir, déjà, qualifiée en quarts, a chuté devant REG (77-74). C’est la 1ère défaite des Tunisiens. En seconde heure, AS Salé a pris une sérieuse option pour les quarts en battant le SLAC (91-81). Pour valider son ticket, le représentant du Maroc doit impérativement battre le DUC ce mardi. Un lourd revers de Salé et une défaite de Ferroviario devant REG peuvent faire l’affaire du DUC.



Programme BAL

mardi 15 mars 2022

17h30 : Ferroviario / REG

21h00 DUC / AS Salé



Lundi 14 mars 2022

REG / Monastir 77-74

AS Salé / SLAC 91-81