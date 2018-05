Basket- Éliminatoires Mondial 2019 : « Adidas » convoque 15 «Lions» dont 3 expatriés.

L’équipe nationale de basket a démarré ce lundi au stadium Marius Ndiaye la phase retour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019.



Le coach Abdourahmane Ndiaye «Adidas» a convoqué 15 joueurs dont 3 expatriés notamment Ibrahima Sankaré, Cheikh Bamba Niang et Matar Gaye qui évoluent tous aux Etats-Unis. Le reste du groupe est composé de joueurs locaux dont le jeune meneur de 19 ans de l’AS Douane Alkaly Ndour qui honore sa première sélection avec l’équipe A.



Sous la direction du coach Abdourahmane Ndiaye ADIDAS et de son staff technique, cette première séance était orientée sur les techniques individuelles et les relations entre deux ou trois joueurs. Pendant trois jours (28, 29, 30 mai) l’équipe sera en regroupement externe avec une séance d’entrainement par jour.



Le Sénégal est premier de sa poule qu’il partage avec la Côte d’Ivoire, le Centrafrique et le Mozambique.

Pour rappel, la première phase des éliminatoires de cette Coupe du Monde de basket s’était passée à Maputo. La deuxième et dernière se déroulera à Dakar. Dans ce groupe les deux premières vont décrocher directement leur ticket qualificatif.

Liste des 15 joueurs convoqués :

1) Alkaly Ndour (AS Douanes)

2) El H. Badio (Saltigue)

3) Birahim Gaye (AS Douanes)

4) Louis Adams (AS Douanes)

5) Serigne Bamba Gueye (UGB)

6) Alphousseynou Sall (US Ouakam)

7) Matar Gueye (USA)

8) Mamadou Lamine Bara Diop (DUC)

9) Pape Moustapha Diop (AS Douanes)

10) Cheikh Bamba diallo (USA)

11) Thierno Ibrahima Niang (DUC)

12) Ibrahima Sankare (USA)

13) Abdoulaye Coulibaly (ASFA)

14) Pape Moussa Seck (US Ouakam)

15) Pape Ndiaye (UGB)