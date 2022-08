Basket - Eliminatoires Mondial 2023: Desagana Diop réduit son groupe de 16 à 14 joueurs

Attendu hier mardi, la publication de la liste des 12 « Lions » pour Monastir a été reportée au vendredi. « La liste des 12 joueurs sera publiée après le dernier match amical contre le Cap-Vert (vendredi à 19h00). Il est préférable d’attendre le dernier match amical pour parer à toutes les éventualités. On ne sait jamais », a fait savoir Desagana Diop, sélectionneur des « Lions ».



Après la séance d’hier mardi, il a réduit son groupe de 16 à 14 joueurs. Les meneurs Thierno Ibrahima Niang du DUC et Alkaly Ndour de l’AS Douane ont été recalés.



Selon le quotidien sportif « Stades », après les deux matchs amicaux contre le Cap-Vert (ce mercredi à 20h00 et le vendredi à 19h00), le sélectionneur national publiera sa liste des 12 joueurs pour Monastir. Les rencontres se joueront au stadium Marius Ndiaye. Le dernier match amical des « Lions » se jouera le 22 août à Monastir.



Pour rappel, à Monastir, le Sénégal, qui est logé dans la poule F de la 4ème fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde, jouera son premier match contre le Soudan du Sud le vendredi 26 août, son 2ème match face à la Tunisie le 27 août et son 3ème match contre le Cameroun le 28 août



La liste des 14 joueurs retenus :



Meneurs (3)

Brancou Badio

Mamadou Faye

Jean Jacques Boissy



Arrières (2)

Cheikh Bamba Diallo

Lamine Sambe



Ailiers (4)

Pape Moustapha Diop

Mbaye Ndiaye

Makhtar Gueye

Babacar Sané



Ailiers forts (3)

Gorgui Sy Dieng

Ibrahima Fall Faye

Amar Sylla



Pivots (2)

Youssoupha Ndoye

Khalifa Diop