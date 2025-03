Basket - N1 Féminin : Flying Star et GBA se relancent, Jaraaf enchaîne

La 11e journée du National 1 Féminin de basket a été bouclée ce dimanche. Les équipes comme Flying Star et GBA ont renoué avec la victoire, le Jaraaf a décroché une nouvelle victoire à Saint-Louis.



Battu par Mbour Basket Club le weekend dernier lors de la 10e journée, Flying Star a retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche en venant à bout du promu Pikine Basket Club (66-52), un succès qui permet aux Académiciennes de se rapprocher de la qualification au Final 8. Elles sont classées à la 3e place du groupe A.



Une autre équipe qui a retrouvé le chemin de la victoire est Guediawaye Basket Academy qui a pris le dessus sur l'ASFO (59-55). Même si la rencontre était très disputée, les Banlieusardes ont réussi à assurer l'essentiel avec ce succès important. GBA occupe la 5e place du groupe A et doit encore batailler pour obtenir son ticket pour le Final 8.



Dans la poule B, le Jaraaf a réalisé une bonne opération lors de son déplacement à Saint-Louis. En effet, les Médinoises ont dominé l'autre promu à savoir l'US EPT (62-67). Avec ce nouveau succès, le septième de la saison la formation Médinoise se rapproche de plus en plus des quarts de finale, occupant la 3e place de la poule B.



Les résultats de la 11e journée du N1 Féminin



ASCVD 84-40 CEMT Ziguinchor



DBALOC 52-31 Mbour BC



Pikine BC 52-66 Flying Star



ASFO 55-59 GBA



UCAD SC 62-38 Diamagueune BC



SLBC 63-61 Jeanne d'Arc



US EPT 62-67 Jaraaf



DUC 82-62 ASCC Bopp