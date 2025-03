Basket - N1 Féminin : La JA déroule face à Bopp et occupe provisoirement la première place du groupe B

La Jeanne d'Arc poursuit sa bonne dynamique avec ce nouveau succès, son neuvième de la saison. Face à Bopp, les filles d'Anthioumane Ly n'ont pas fait de détails et ont honoré leur statut avec une bien méritée. Ce succès permet à la vieille dame de s'emparer provisoirement la première place du groupe B.



L'ASCC Bopp rate le coche avec cette contre performance et devra se rattraper lors de la prochaine journée pour ne pas compromettre ses chances de se qualifier au Final 8. Malgré cette défaite, Bopp reste toujours à la 3e place avec un bilan six victoires et quatre défaites.



Pour rappel, la saison dernière les Boppoises ont réussi à disputer les demi-finales.