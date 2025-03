Basket - N1 Masculin : L'AS Douanes domine le DUC et l'enfonce

C'est la neuvième victoire de suite des Gabelous qui une nouvelle fois ont pris le meilleur sur l'un de leurs concurrents directs pour le sacre à savoir le Dakar Université Club (DUC). Les hommes de Mamadou Gueye Pabi ont dicté leur loi à ceux de Parfait Adjivon qui enchaînent une troisième défaite de rang.

Finaliste de la saison écoulée, le club estudiantin n'est pas encore assuré de disputer le Final 8 et devra montrer un autre visage beaucoup plus convaincant lors des deux dernières journées de la phase retour pour tenter de décrocher son ticket pour la suite du championnat.

Au classement, le DUC occupe la 4e place du groupe B avec un bilan de six victoires et six défaites.

Le mercredi, GBA avait dominé la lanterne rouge l'USPA (59-56) et l'ASFA a pris le meilleur sur l'avant dernier l'USCT Port (74-73).

Les autres matchs sont attendus ce samedi 29 mars pour clôturer ce 12e chapitre du N1 Masculin.

Un seul match était au programme ce vendredi en National 1 Masculin de basket. L'AS Douanes a encore remporté le choc contre le DUC (76-59) dans le cadre de la 12e journée au Stadium Marius Ndiaye.