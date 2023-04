Basket – N1 féminin : JA et Saint Louis Basket consolident leur fauteuil

Leaders des poules A et B, JA et Saint Louis Basket Club ont consolidé leur fauteuil en battant respectivement Flying Stars (60-49) et ASFO (47-41), en matchs de la 9e journée du championnat de National 1 féminin de basket-ball.



Sous la menace de l’ASC Ville de Dakar, vainqueur en déplacement à Ziguinchor de CEMT (67-50), la JA a pris le meilleur sur Flying Stars (60-49). Avec ce succès la JA consolide sa première place dans la poule A.



Grâce à sa victoire sur l’équipe de l’UCAD (48-34), DBALOC s’est hissé sur le podium. Dans la poule B, Saint-Louis Basket Club, qui était également sous la menace du DUC, tombeur de Mbour BC (72-47), a gardé sa première place en battant, l’ASFO (47-41).



ISEG a enchaîné une deuxième victoire de suite en battant Diamaguène (63-32).