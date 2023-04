Basket – N1 masculin : Louga BC s’offre Bopp et file en play-offs

En match en retard de la 9e journée du championnat de National 1 masculin de basket-ball disputé mercredi, Louga Basket Club s’est ouvert les portes des quarts de finale des play-offs en battant Bopp (68-63).



Ainsi, Louga BC rejoint en play-offs l’AS Douane et l’US Ouakam. La quatrième et dernière place de cette poule A se disputera entre Mermoz (4e, 16 pts), UGB (5e, 15 pts) et Bopp (7e, 15 pts).



L’AS Douane a consolidé, sa première place en battant l’ASFA (71-39).