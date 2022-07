Basket- N1 masculin (Play-offs) : SIBAC, USO et UGB en danger

Ces quatre rencontres ont comme enjeu pour les équipes vainqueures de la manche aller, une qualification en demi-finales des play-offs et, pour les perdantes, un match d’appui, en cas d’égalisation.



Battu lors de la manche aller par le DUC (73-47), SIBAC joue, cet après-midi, au stadium Marius Ndiaye, sa survie dans la course au titre. Les hommes du coach El Hadji Diakhaté ont obligation de victoire, pour s’offrir un match d’appui. Une tâche qui ne sera pas facile pour les Sicapois, qui auront en face une équipe des étudiants de l’UCAD prête à rééditer son exploit de la manche aller, pour s’ouvrir les portes des demies.



En deuxième heure, victorieuse de la manche aller (56-51), Ville de Dakar reçoit USO. En cas de succès, l’équipe de la Municipalité décrochera son billet pour les demi-finales.



En déplacement à Saint-Louis, la JA croise le fer avec l’UGB au stadium Joseph Gaye. Vainqueurs de la manche aller (66-60), les JA-men auront affaire à des étudiants de l’UGB en quête d’un exploit pour jouer le match d’appui.



L’US Rail, battue lors de la manche aller par l’AS Douane (87-51), a une belle occasion de prendre sa revanche mercredi au stade Lat Dior.



¼ de finale retour



Samedi 23 juillet 2022

Stadium Marius Ndiaye

18h00 SIBAC / DUC (47-73)

19h45 Ville de Dakar / USO (56-51)

Stadium Joseph Gaye

15h30 UGB / JA (60-66)



Mercredi 27 juillet 2022

Stade Lat Dior

17h30 US Rail / Douane (51-87)