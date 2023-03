Basket- N1 masculin : l’AS Douanes reprend les commandes de la poule A

En déplacement à Saint –Louis, l’AS Douanes est allée battre sur le fil l’UGB (70-69), en match en retard de la 2e journée du National 1 masculin de basket-ball. Après égalité parfaite à l’issue des quart-temps (56-56), il a fallu recourir aux prolongations pour départager les deux équipes.



Plus concentrée et plus lucide dans l’épreuve de 5 minutes, l’AS Douanes s’est imposée (70-69). Avec ce succès, l’AS Douanes reprend à l’USO sa première place.



Après UGB, l’AS Douanes disputera dans les jours à venir son second match en retard face à l’ASFA.