Basket : Tony Parker met un terme à sa carrière

« Plusieurs raisons ont amené ma décision », a avoué Parker lors d’un entrevue avec Marc Spears de The Undefeated. « À la fin, je me suis dit que je ne pouvais plus être vraiment Tony Parker. Si je ne peux plus compétitionner pour des championnats, à quoi bon jouer au basketball. »



Né à Brugges, en Belgique, puis élevé en France, Parker a été choisi par les Spurs en première ronde du repêchage de la NBA en 2001.



En plus de ses quatre titres de champion, Parker a participé à six matchs des étoiles et a été nommé joueur par excellence de la finale en 2007.



L’an dernier, Parker a évolué avec les Hornets de Charlotte où il a disputé 56 matchs.



À 37 ans, le Français termine sa carrière avec des moyennes de 15,5 points, 5,6 aides et 2,7 rebonds en 1254 matchs.