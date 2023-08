Basket - Tournoi de pré-qualification olympique : Sénégal-Mali, un derby pour la première place

Pour la deuxième journée du tournoi de pré-qualification olympique, le Sénégal affronte le Mali dans un derby ouest-africain ce jeudi (17h00 GMT) à Lagos (Nigeria). Les « Lions » devront battre les « Aigles » pour occuper la première place du groupe A.





Le match Sénégal-Mali s’annonce décisif. En dehors d’être un derby ouest-africain, l’enjeu reste également la première place la première place du groupe A.



Après le forfait de l’Ouganda avant le début du tournoi pré-olympique, le Mali et le Sénégal ont chacun dominé le Nigeria. La qualification en demi-finale acquise, « Lions » et « Aigles » auront à cœur d’occuper la première place de la poule.





Le premier du groupe A va croiser le deuxième du groupe B, et le premier du groupe B fera face au deuxième de la poule A lors des demi-finales.



Cette deuxième et dernière journée des phases de poules est cruciale pour les hommes de Pabi Guèye qui doivent sortir le grand jeu face aux Maliens.